شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Cursed الجديد يصل نيتفلكس صيف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح مسلسلها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، خلال صيف 2020، ولم تحدد الشبكة بعد موعد محدد لـ طرح المسلسل المستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.

وتستكمل أحداث المسلسل الجديد Cursed الذى سيتكون من 10 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة، وستصل مدتها إلى حوالى ساعة، فى أعقاب وفاة والدتها حيث تجد شريك جديد غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة، وذلك خلال سعيها للوصول إلى "مارلين" لتسليمه السيف القديم، وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيميو" رمزا للبسالة والتمرد ضد جماعة "القناصة الحمر"، وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير".

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يتناول مسلسل " Cursed " قصة نشأة وتطور البطلة ويمتلئ بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي، مثل إبادة العالم الطبيعي والإرهاب الديني والحروب العبثية واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل.

مسلسل Cursed من بطولة كاثرين لانغفورد (في دور "نيميو")، ديفون تيريل" (في دور "آرثر")، جوستاف سكارسجارد (في دور "مارلين")، دانيال شارمان (في دور الراهب الباكي)، سيباستيان أرمستو (في دور الملك "أوثير بندراجون)، مات ستوكو (في دور "جاوين")، ليلي نيومارك (في دور "بيم")، شالوم برون فرانكلين (في دور "إجرين")، "إميلي كوتس" (في دور الراهبة "آيريس")، بيلي جنكينز (سكويرل)، بيلا داين (في دور "الرمح الأحمر") وبيتر مولان (في دور "البابا كاردن").

كما أعلنت شبكة Netflix إلغاء المسلسل الكوميدى الجديد Turn Up Charlie، بعد موسم واحد منه، والذى طرح فى 15 مارس الماضى، ومن بطولة إدريس إلبا، وقالت الشبكة فى بيان "لن يتم تجديد مسلسل Turn Up Charlie ، لموسم الثاني، نحن ممتنون بشكل خاص للنجم والمنتج التنفيذي إدريس إلبا، الذي حول شغفه كـ دي جي إلى مسلسل كوميدي بارع، ونشكر أيضًا المنتجين التنفيذيين جاري رايش وتريسترام شيمبيرو والمنتجين المشاركين مارتن جويس وآنا جارانيتو، جنبًا إلى جنب مع طاقم العمل والطاقم المخلص، لإحياء هذه القصة على Netflix. نتطلع إلى استمرار علاقتنا مع إدريس بشأن المشاريع المستقبلية ".