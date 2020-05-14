شكرا لقرائتكم خبر عن "احنا مش بتوع حداد"..أغنية وطنية تجمع أحمد جمال والموزع إلهامى دهيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب أحمد جمال أغنية وطنية جديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد"، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب والقنوات الفضائية المختلفة.

وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وانت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، .