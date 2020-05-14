شاهد.. رد فعل تامر أمين من دخول ابنته عالم الفن في شيخ الحارة والجريئة

طرحت صفحة "القاهرة والناس" جزءا من برنامج شيخ الحارة والجريئة، وصرح من خلاله الإعلامي تامر أمين عن رد فعله إذا قررت ابنته دخول عالم الفن، مشيرًا إلى صعوبة السؤال حيث إنه لا يعترض على التمثيل في حد ذاته، مؤكدًا أن الفن هو القوةالناعمة، وأوضح أن مشكلته الأساسية في بعض الأمور التي تجري داخل عالم الفن، وهذا ما يقلقه على ابنته.
وأوضح تامر أمين أن صعوبة السؤال في كيفية ابنته في تلاشي بعض تلك الأمور، وخاصة أنه تمالعرض عليه بعض المشاهد والتمثيل، ولكن كانت ترجع موافقته أو رفضه على حسب المسلسل بشكل عام، ودوره المشهد.
يذكر أن برنامج شيخ الحارة والجريئة من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، وتعتمد فكرته على استضافة نجوم الفن والإعلام والرياضة وبعض الشخصيات العامة، وتسألهم إيناس عن بعض الأسئلة الجريئة التي لا يستطيعون إنكارها أو لم تكن في الحسبان.
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