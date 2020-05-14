شاهد.. القبض على رولين القاسم وانهيار محمود حميدة في لما كنا صغيرين

أخبر المحامي وفيق "أشرف زكي"، سليم "محمود حميدة"، بإلقاء القبض على صافي "رولين القاسم"، وذلك بعد أن راقبت الشرطة هاتفها المحمول، ومن ناحيتها أفرغ سليم كاميرات المراقبة واكتشف بأن وائل "كريم قاسم" صور الرقم من مكتب السكرتيرة

مي.

ومن ناحية أخرى تفاجأ سليم بزيارة وائل له، بعد أن حاول الإيقاع به في صفقة مخدرات، وجاء ذلك عبر صفحة الحياة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، هاني عادل، محمود حجازي، نبيل عيسى، سوزان نجم الدين، محمد يحيى، حسن عبدالله، إيمان يوسف، هلا السعيد، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، أشرف زكي.

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