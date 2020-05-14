تراند اليوم : شاهد.. رد فعل حمدي الميرغني بعد مقلب فيفي عبده

توك شو

اكتشف الفنان حمدي الميرغني أنه كان ضحية مقلب دبرته له الفنانة فيفي عبده ضمن حلقات برنامجها الجديد خلي بالك من فيفي والذي ينتمي لنوعية برامج المقالب.

وحاولت فيفي امتصاص غضب الميرغني بعد اكتشافه أن كل ما جرى معه من تصرفات في منزل الفنانة هو ضمن تفاصيل ومشاهد المقلب وانتهى الأمر بتهدئة الميرغني وحديثه مع الفنانة عن إعجاب زوجته بها وحبها لها.

يشار إلى أن برنامج المقالب خلي بالك من فيفي تعرضه قناة MBC مصر يوميا خلال الشهر الفضيل وتستضيف خلاله الفنانة العديد من نجوم الفن وتدبر لهم مقلبًا في بيتها.

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