شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يطرح أغنية جديدة خلال أيام بعنوان "سنين بتضيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الفنان محمد عز من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “سنين بتضيع”، ويقول مطلعها : سنين بتضيع منا.. والعمر بيروح في يومين..واحنا على فين ريحيين، والأغنية من كلمات رمضان ابو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح، ومن المقرر أن يتم طرحه الأسبوع المقبل علي يوتيوب.



محمد عز ومحمد قماح

من ناحية أخري شارك محمد عز متابعيه وجمهوره منذ فترة بصورة من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار"، الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة. ونشر عز صورة له مع كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهما يرتديان الملابس العسكرية، وكتب قائلاً: "مليون مبروك النجاح يا أبو سليم يا مجدع يا غالي".



محمد عز ومحمد قماح

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



محمد عز

يذكر أن آخر أعمال محمد عز هو مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.