شاهد.. “فيفي عبده راقصة محترمة” تصيب تامر امين بالصدمة!

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 05:59 صباحاً - حل الاعلامي المصري تامر امين ضيفا على المخرجة ايناس الدغيدي في حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”.

ورفض تامر امين خلال الحلقة اتهامه بأنه “يدعي شخصية غير شخصيته الحقيقية” على خلفية مهاجمته الدائمة للراقصات ثم ظهوره في اماكن سهر قائلا “رأي في مهنة الرقص ما لوش علاقة اني انا اسهر وانبسط انا ما بحبش مهنة الرقص”.

ولم يستطع تامر امين اخفاء علامات الصدمة عن وجهه عندما دافعت ايناس الدغيدي عن فيفي عبده قائلة انها “ست راقصة محترمة في البلد ولها اسمها وعملت لمصر حاجات كثير وما نقدر نتكلم على الناس كده” وعبر تامر امين عن رفضه الكامل لهذا الكلام قائلا “ما فيش حاجة اسمها راقصة محترمة وما تقولي انها عملت حاجات كثير لمصر”.

كما قال تامر امين ان فيفي عبده كانت صديقته قبل أن تقاضيه حيث أقامت ضده 4 دعاوى قضائية بسبب انتقاده له ولفت إلى أنه لن يدخل السجن لأنه يعرف حدود المهنة والقانون ولسانه يدرك مواد القانون ولا يتجاوزها رغم إنتقاده للبعض بقسوة، مؤكدًا أنه حصل علي حكم البراءة في الدعاوى القضائية التي أقامتها فيفي عبده ضده، من جانبها عقبت إيناس الدغيدي: “القضية الخامسة أنا اللي هرفعها”.