شاهد.. حلويات ياسمين صبري بعد الافطار!

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 05:59 صباحاً - تحرص الفنانة المصرية ياسمين صبري على مشاركة متابعيها بأخبارها ونشاطاتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي احدث مشاركاتها، نشرت ياسمين صبري عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام، فيديوهات قصيرة تظهر بعض انواع الحلويات في منزلها خلال شهر رمضان المبارك.
وبدأت ياسمين صبري بصب الشاي ثم طبق حلاوة الجبن السورية ثم تقطيع قالب من الحلوى.
يشار إلي ان الفنانة ياسمين صبري يعرض له في الموسم الرمضاني الحالي مسلسل “فرصة تانية” والذي يشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر .وأحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي
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