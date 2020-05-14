شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يطرح خلال أيام أحدث أغنياته " مية المحاياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب مجد القاسم أغنية جديدة بعنوان "ماية المحاياة"، وهى من كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان، وهندسة صوت عصام شوشة، ومن المقررأن يتم طرحه خلال أيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.

من ناحية أخرى طرح مجد مؤخرًا دعاء دينيًا جديدًا بعنوان "زارنى في المنام" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهو من كلمات من كلمات الشاعر وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، وإخراج أحمد غنيم.

كما طرح مجد أيضًا أغنية جديدة بعنوان "جيش مصر الأبيض‏‏"، والتى قدمها دعمًا للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا، من تأليف وألحان صلاح عطية، وتوزيع خالد ‏عرفة‎، كما طرح أيضًا أغنية جديدة بعنوان "خليك ‏في البيت‏‏"، لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم ‏والإلتزام ‏بالتوعية ‏وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا ‏و‏السيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح ‏عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع خالد ‏عرفة، ‏وتم تسجيلها بأستوديو مقام‎.

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وانتهى المطرب مجد القاسم فى الأيام الماضية من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال ‏‏الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏ ‏