شكرا لقرائتكم خبر عن "مابين قيام الليل"..تعرف على كلمات أغنية محمد شاهين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب محمد شاهين أحدث دعاءً دينيا جديدا بعنوان " صوت الآذان "، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد مصطفى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصويرمحمود بامبو، ومن المقرر أن يتم طرحه الأسبوع المقبل، على يوتيوب والفضائية.

محمد شاهين مع فريق أغنية صوت الاذان

وحصلت "الخليج 365"على كلمات الأغنية، وتقول: "مابين قيام الليل.. وآدان الفجر بدعيلك.. يارب عفوك ورضاك.. يارب أنا عصياك.. وطمعانه ف رحمتك.. أرزقني حسن الختام.. يارب أنت السلام.. وافتحلي أبواب جنتك.. نور طريقي بالإيمان".



محمد شاهين والملحن وليد سامى

من ناحية أخرى تعاون الملحن وليد سامى أيضًا مؤخرًا مع محمد شاهين وذلك من خلال دعاء بعنوان "مركب حياة" وهي من كلمات ساره سعيد، وتوزيع عمرو الخضرى.

ويقول الدعاء : رب البشر مايجيبش شر، الشر من ضعف النفوس، شرع القلوب تملى الجيوب تصبح يادوب عبد الفلوس، غميت ضمير وبقيت أسير أعمى البصيرة ومش بصر، ناسي ان علام الغيوب رزاق وده سر القدر، ترتيب الهي وكلنا في مركب حياه.

يذكر أن شاهين طرح "ألبوم" العام الماضى ضم أغنية "ابن عمى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، و"ده اللى جاى"، كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما وغيرها.

وتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادى، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعى، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.

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