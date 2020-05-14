نبيل الحلفاوي يكشف عن سبب أزمة الدراما في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يرد بها على أحد متابعيه عن مشكلة الدراما في مصر حاليا.

وكتب الحلفاوي: "في الدراما المصرية.. قسم التمثيل طول عمره بخير.. تكنيك وأدوات الإخراج حققت قفزة وكذلك التصوير والمونتاج والجرافيك. وبالتالي الإنتاج تطور وتقدم".

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وأضاف: "قسم الموسيقى كسلان شوية، والمشكلة في الكتابة، المتميزون نادرون.. عكس ما كنا عليه.. نفتقد عمالقة جيلنا ومن قبلهم، هو ده الفارق الأساسي.

ويشارك الفنان نبيل الحلفاوي على بطولة مسلسل "القاهرة

كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيل استئناف تصويره بسبب ظروف فيروس كورونا.