تراند اليوم : كاتب سعودي: أم هارون عمل اجتماعي خليجي .. والتطبيع " أكذوبة"

وأضاف العياد في مقال له نشرته صحيفة إيلاف أن الأقلام والمقالات بدأت في الهجوم على المسلسل هجوما عنيفا كونه رسالة ودعوة للتطبيع مع دولة إسرائيل.
وأوضح أن مقالات لكتاب ومثقفين من جميع أنحاء العالم العربي شنوا حملة هجوم على المسلسل حتى قبل عرضه، منوها أن هذا الهجوم ذكرني بهجوم سابق على المسلسل السعودي ( الحور العين ) 2005 للمخرج نجدة أنزور والذي يتحدث عن الإرهاب وأحلام الإرهابيين الانتحاريين بالتفجير والقتل لمقابلة الحور العين في الجنان المسلسل الذي عرض في عز العمليات الإرهابية في المنطقة تعرض لهجوم شديد جدا حتى قبل عرضه بحجة استهزاءه بالدين.
وتابع قائلا : ولكن اكتشفنا بعد انتهاء المسلسل بأنه لا يستحق الهجوم عليه ولا حتى الدفاع عنه، مسلسل استغل قضية معينة وهي الإرهاب لكن محتواه كان خاليا من أي قضايا فكرية أو نقاشية أو طرح مواضيع ثرية تهم الشارع ذلك الوقت مجرد حلقات عادية قصص اجتماعية بسيطة ليس لها علاقة لا بإرهاب ولا غيره مسلسل خدع الجميع والنتيجة ذهب العمل في طي النسيان.
وأشار العياد إلى أنني أكتب هذه المقالة بعد الحلقة 17 من المسلسل ولا يزال التطبيع الذي تحدث عنه الجميع وهوجم المسلسل بسببه غائبا بشكل كلي بدون أثر إطلاقا ،ويقدم العمل العوائل اليهودية في الخليج بمظهر البخل والخبث في طرح سطحي ساذج.
وأعرب العياد عن أسفه أننا في سنة 2020 وفي عصر الحصول على المعلومة بأسرع وقت ممكن، ولازال البعض يحكم على الشيء فقط من الاستماع ومن قراءات رسائل الواتس دون أن يكلف نفسه بمتابعة العمل والحكم عليه بنفسه من باب الأمانة والاحترام لنفسه قبل كل شيء.
وتساءل : ماذا لو كان هذا العمل عرض على قناة غير قناة mbc السعودية هل حصل كل هذا الجدل؟
وأوضح أن مسلسل أم هارون عمل اجتماعي خليجي لا جديد فيه ملفت مجرد أنه حمل رسالة بسيطة حول كيف يمكن للتعمق في الدين وسيطرته على البشر لدرجة الهوس أن يكون مدمرا للبشر.
أما فيما يخص موضوع التطبيع فهذه أقرب ما تكون كذبة اكتشفها جميع من شاهد المسلسل ولكن البعض لايريد تصديقها، بحسب قوله.