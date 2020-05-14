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ياسر جلال يتحدى رياض الخولي ويتعهد بالزواج من مي عمر في الفتوة

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ذهب عزمي "أحمد صلاح حسني" إلى فضل "محمود حافظ" وطلب منه بأن يكون الفتوة الجديد بالجمالية، كما ساومه بعودته للجمالية، وجاء ذلك عبر صفحة "الحياة" بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل الفتوة، سؤال ليل "مي عمر" لحسن الجبالي "ياسر جلال" عن سبب مقتل والدها المعلم "أحمد خليل"، وأكد لها الفتوة حسن بأن المعلم

سيد اللبان "رياض الخولي" هو وراء مقتل والدها وأنه سوف يثأر لها منه، ومن ناحيتها تم خطف ليل على يد سيد اللبان، كما أعلن حسن أنه سوف يتزوجها وفي حمايته.

 

يذكر أن مسلسل الفتوة من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر

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جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق، إدوارد، غفران محمد، محمد رجب، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.

 

وتدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

 

 

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