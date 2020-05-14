ذهب عزمي "أحمد صلاح حسني" إلى فضل "محمود حافظ" وطلب منه بأن يكون الفتوة الجديد بالجمالية، كما ساومه بعودته للجمالية، وجاء ذلك عبر صفحة "الحياة" بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وشهدت الحلقة 20 من مسلسل الفتوة، سؤال ليل "مي عمر" لحسن الجبالي "ياسر جلال" عن سبب مقتل والدها المعلم "أحمد خليل"، وأكد لها الفتوة حسن بأن المعلمسيد اللبان "رياض الخولي" هو وراء مقتل والدها وأنه سوف يثأر لها منه، ومن ناحيتها تم خطف ليل على يد سيد اللبان، كما أعلن حسن أنه سوف يتزوجها وفي حمايته.
يذكر أن مسلسل الفتوة من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر
وتدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر جلال يتحدى رياض الخولي ويتعهد بالزواج من مي عمر في الفتوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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