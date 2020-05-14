السفر عبر الزمن.. مغامرة جديدة يخوضها أبطال ونسني في الحلقة الـ 23

خاض كل من أيمن (حازم إيهاب) وفرح (بسنت شوقي) مغامرة جديدة مع خالد سرحان وهو مخترع بائس قام باختراع عدد من الأجهزة من بينهم صندوق للسفر عبر الزمن ولكن جميع اختراعاته تفشل مما يتسبب فياكتئابه واستخدامه الأبلكيشن ونسني.
يحاول كل من أيمن وفرح أقناعه بأن جهاز السفر عبر الزمن فعال فيقوموا بتخديره عن طريق منوم قام باختراعه وتغيير ملابسهم وطريقة كلامهملإيهامه بأنهم في الماضي تارة وفي المستقبل تارة أخرى.
وتفشل محاولاتهم بإقناعه ولكنه يقدر سعيهم لأرضاءه فيحسن تقييمهم.
يذكر أن مسلسل ونسني من بطولة حازم إيهاب، محمود الليثي، بسنت شوقي، سارة درزاوي، أحمد سلطان، هنا غنيم وغيرهم، المسلسل من تأليف تامر فرج ومن إخراج رامي رزق الله.
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