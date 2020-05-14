بموكب إرهابي.. مُفتي التكفيريين يستقبل أحمد العوضي في الاختيار

استقبل مفتي التكفيريين الإرهابي هشام عشماوي "أحمد العوضي"، وذلك لحظة وصوله إلى دولة ليبيا، ومن ناحية أخرى تذكر الإرهابي أبو سعد كيف قتل العسكري الشهيد عبدالله شقيق سعد ابن قريته، ولكنه لم يندم عما فعله.
وشهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل الاختيار حرص البطل أحمد منسي "أمير كرارة" على تقديم العزاء لـ"سعد" في استشهاد شقيقه المجند عبدالله، كما حرص على توعية أبطال الصاعقةالمصرية بخطر الفتوى غير الصحيحة، ويصحح لهم مفاهيم الدين عن طريق أحد الشيوخ، وجاء ذلك عبر صفحة ON بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يذكر أن مسلسل الإختيار من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار،
وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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