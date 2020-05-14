التخطيط لعملية نصب جديدة في الحلقة العشرين من ب100 وش

عقب نجاح المهمات السابقة وتغيير حياة جميع أفراد العصابة إلي الأفضل، تعود نجلاء ( دنيا ماهر ) إليهم وتحكي عن مشكلة أحدى صديقاتها التي هرب زوجها منه بعد زواجها عن طريق مكتب للزواج. تبدأ العصابة في التفكير في عملية نصب جديدة خاصة بمواقع التعارف والزواج، ويتم الأتفاق على تصميم حمادة ( إسلام إبراهيم ) لأعلان لهم على الإنترنت نصب جديدة خاصة بمواقع التعارف والزواج، ويتم الأتفاق على تصميم حمادة ( إسلام إبراهيم ) لأعلان لهم على الإنترنت في سياق آخر يحاول عمر ( آسر ياسين ) مواساة حمادة Advertisements عقب خطبة حبيبته شقيقة سكر ( نيللي كريم ) برجل آخر، ويطلب منه عدم الأستسلام ومحاولة لفت نظرها. عقب خطبة حبيبته شقيقة سكر ( نيللي كريم ) برجل آخر، ويطلب منه عدم الأستسلام ومحاولة لفت نظرها. يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر وغيرهم من النجوم، المسلسل من إنتاج العدل جروب وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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