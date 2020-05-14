التخطيط لعملية نصب جديدة في الحلقة العشرين من ب100 وش

عقب نجاح المهمات السابقة وتغيير حياة جميع أفراد العصابة إلي الأفضل، تعود نجلاء ( دنيا ماهر ) إليهم وتحكي عن مشكلة أحدى صديقاتها التي هرب زوجها منه بعد زواجها عن طريق مكتب للزواج.
تبدأ العصابة في التفكير في عمليةنصب جديدة خاصة بمواقع التعارف والزواج، ويتم الأتفاق على تصميم حمادة ( إسلام إبراهيم ) لأعلان لهم على الإنترنت
في سياق آخر يحاول عمر ( آسر ياسين ) مواساة حمادة
يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر وغيرهم من النجوم، المسلسل من إنتاج العدل جروب وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إخراج كاملة أبو ذكري.
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