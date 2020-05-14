الزعيم عادل إمام يفسد فرحة نجله بعد زواجه من داليا البحيري .. أبرز أحداث الحلقة الـ20 من فالنتينو

تشهد أحداث الحلقة العشرين من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" بتعطيل عقد قران طارق الإبياري (رفاعة) نجل الزعيم عادل إمام (فالنتينو)، حيث يكتشف (فالنتينو) أن المأذون هو نفسه الذي قام بزواجه على داليا البحيري (نور فالنتينو) وعندما علم المأذون بأنه والد العريس وأن دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) لا تعلم شيئا عن زيجته

الثانية يصر على إخبارها، مما يجعل حمدي المرغني يضع المنوم للمأذون للتخلص منه، وهو ما تسبب في إفساد عقد القران لتنشأ خناقة بين العريس وعروسته بعد ذلك.

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري،

سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمدالكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.