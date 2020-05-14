بالصور: جورجينا حبيبة رونالدو تنشر لقطات مثيرة بصالة الرياضة وأخرى خاصة بعائلتها

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وبات اليوم معظم المشاهير العالميين وخصوصاً لاعبي كرة القدم يقضون وقتهم في صالات الرياضة لإمضاء فترة الحجر الصحي، فكما يبدو أنهم يهابون فكرة خسارة لياقتهم البدينة نتيجة انعزالهم في المنزل وسط جائحة فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار شاركت حبيبة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” صورة لها أمام المرآة من داخل صالة الألعاب الرياضية عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، تظهر فيها مُرتدية حمالة صدر رياضية سوداء مُثيرة وليغينغ رمادي، بينما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة.

واستعرضت “جورجينا رودريغيو” في الصورة منحنيات جسدها المثير وبطنها المشدود، ويبدو أن هذه الصالة الرياضية ذاتها التي يمارس فيها نجم ريال مدريد السابق تمارينه الرياضية.

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وتشارك “جورجينا” متابعيها العديد من الصور العائلية عبر حسابها خلال فترة الحجر المنزلي، ولحظات خاصة تجمعها بزوجها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أثار “كريستيانو رونالدو” جدلًا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خرق قواعد الحجر الصحي، من أجل لاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقته الـ21.

وقد نشرت شقيقة النجم عبر “إنستغرام” فيديو للحفلة يظهر فيه “رونالدو” برفقة “جورجينا” وأشقائه ووالدته، بالإضافة إى أفراد من العائلة، وعلَّقت: “كان هذا عيد ميلاد ابنة أختي العزيزة، العائلة والأصدقاء والحب ومتحدون دائما”.