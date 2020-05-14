كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر روبوت يوسف الشريف يقتل محمد لطفي في "النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يذهب الروبوت زين لمكان تواجد مراد المحروق وتسألوا صباح ماذا سيفعل ليقول لها أنه يجب أن يسترجع العقول التي سرقت منهم، وليس لديهم وقت لصنع غيرها.

وتسألوا هل تذهب معه ليرفض لأنه سيصبح الأمر خطر عليها وتطلب صباح ألا يعود بمفرده دون إسترجاع جميع الروبتات.

ويتصل مؤنس بمراد المحروق ويخبره بحقيقة زين وأنه روبوت، وهو يعتقد أنه يستغله لكن في الحقيقة يحدث العكس والروبوت هو من يستغلوا وسيصنع عقول عديدة للقضاء على أي إنسان على الأرض ويطلب مؤنس من مراد أن يقرب من الروبوت ويفصله بذكاءه بالضغط المطول على مكان في رقبته بالخلف ويحذروا من إستخدام القوة معه لأنه لا يقدر عليه.

ويذهب الروبوت لمراد ويطالبه بإسترجاع العقول ولكنه ينكر، ويخبره الروبوت أنه أصبح عقبة أمامه في طريقه ويقول الروبوت له أنه سينهي كل شئ بالمحبة ثم يضع يده على رقبته ويقتله.

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ويجتمع الروبوت برجالة مراد المحروق ويخبرهم أنهم ميتين وهو من سيقتلهم، ولكن لديهم فرصة مناسبة لبقائهم وسيعتبرهم أخر مجموعة ستموت من البشر بعد تنفيذ ما سيطلبه منهم وهو زيادة ساعات العمل وتقليل ساعات النوم ويطلب منهم إستخراج جميع أدوات الخردة المطاط والقزاز والبلاستيك وكل ما إنجازهم يكبر تتزداد معه أيامهم للبقاء على قيد الحياة.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.