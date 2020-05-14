كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمر الشناوي يطلب من يوسف الشريف حل لغز أحمد مجدي"النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد رفع حسان السكين على زين يخبره أنه لم يقتل أرسلان، والقاتل الحقيقي زرع له السلاح في منزله حتى يتهم في قتله والذي فعل هذا يريد توقيع العائلات في بعضها.

ويرد زين أنه يعلم أنه لم يقتله ويسرد له أمر رسالة أرسلان، ويرد حسان أن أرسلان ترك لزين لغز وسر لا أحد يستطيع إنقاذ الواحة سواه لكنه لا يعلم ما السر.

ثم يقول زين أن كلمة السر "بيتا جاما"، وينصدم الحسان ويقول أن هذا الكود الخاص بهم بالحروف اليونانية ألف بيتا جاما.

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ويطلب حسان من زين أن عليه التفكير وحل اللغز ويخبره بشجار أرسلان مع والده قبل وفاته وكان يريد ترك الواحة.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.