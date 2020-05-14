ريهانا تنضم لأثرياء الموسيقيين

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اقتحمت المغنية والمطربة الأمريكية ريهانا، قائمة صحيفة صنداي تايمز لأثرياء الموسيقيين، حيث احتلت المرتبة الثالثة بثروة تقدر بنحو 468 مليون جنيه إسترليني (576 مليون دولار) وهو ما يرجع جزئيا إلى النجاح الذي حققته علاماتها التجارية في الموضة ومستحضرات التجميل التي تشترك فيها مع إل.في.إم.إتش مالكة شركة لوي فيتو.

وتعد ريهانا البالغة من العمر 32 عاما، و التي ولدت في باربادوس وتقيم حاليا في لندن من أشهر الموسيقيين البريطانيين مثل ميك جاجر وكيث ريتشاردس من فريق رولينج ستونز وإلتون جون ورود ستيوارت إلى قائمة الأكثر ثراء في البلاد.

واحتل الملحن الشهير آندرو لويد ويبر وبول مكارتني العضو السابق في فرقة بيتلز معا صدارة القائمة بثروة تقدر بنحو 800 مليون جنيه إسترليني لدى كل منهما.

Advertisements

وأصبحت ريهانا المعروفة بطلاتها الجريئة المفعمة بالألوان قوة مهيمنة في عالم الأزياء كما أن لها ثمانية ألبومات غنائية ناجحة.

وقال معد القائمة روبرت واتس: تمثل ريهانا التغير المزلزل الذي شهدناه في قائمة الأثرياء في السنوات القليلة الماضية.

والجدير بالذكر أنه قد هيمنت الثروات المتوارثة على القائمة يوما ما، لكن معظم المدرجين عليها الآن البالغ عددهم ألفا هم أشخاص بنوا أنفسهم ولهم بدايات متواضعة بل ومضطربة لحياتهم وهم أشخاص مدفوعون للعمل بجد شديد”.

بينما جاء المطرب ايد شيران في صدارة أصغر وأكثر الموسيقيين البريطانيين ثراء (في عمر الثلاثين أو أقل) بثروة تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.