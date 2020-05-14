أغنية دينية لسميرة سعيد في طفولتها.. فيديو نادر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أغنية «رمضام أقبل» التي فاجأت بها النجمة المغربية سميرة سعيد محبيها بمناسبة حلول الشهر الكريم، عادت لتفاجأهم مرة أخرى بأغنية نادرة من طفولتها.

الديفا نشرت مقطع فيديو لأغنية دينية قدمتها في طفولتها بعنوان «أنا من أتباع محمد»، معلقة عليها: «أغنية دينية من أيام الطفولة»، وهو الفيديو الذي لاقى تفاعلاً قوياً بين فانز النجمة المغربية، حيث أكدوا في تعليقاتهم على تميز موهبة الفنانة منذ طفولتها، ومن أبرزها؛ «يا عمري من طفولتج مميزه و رائعة»، «موهبة فريدة وقدرات عالية منذ طفولتك»، «ديفا من يومك».

يُذكر أن سميرة سعيد تشارك في المارثون الرمضالي الحالي بغناء تتر مسلسل «لما كنا صغيرين»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.

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مسلسل «لما كنا صغيرين» من بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، ونبيل عيسى، هاني عادل، كريم قاسم، محمود حجازي، منة فضالي، أشرف زكي، حسن عبدالله، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، هلا السعيد، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

من ناحية أخرى، شاركت سميرة سعيداً حديثاً في الأوبريت الغنائي «أنت أقوى» مع تامر حسني، محمد منير، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، والكليب من إخراج طارق العريان.