أحمد السقا يخضع لجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري أحمد السقا، عن خضوعه لجراحة مؤخرًا وذلك خلال حلقة برنامج “اغلب السقا”، والذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي.
أحمد السقا، قال خلال تلقيه هدية من إحدى معجباته من الأطفال، وهي عبارة عن فانوس رمضان وعبر عن سعادته بالهدية ووصفها بأنها تشبه الأوسكار بالنسبة له، مؤكدًا أنه لولا الجراحة التي خضع لها مؤخرًا لكان قام بنفسه بزيارتها.
وكان أحمد السقا، قد تعرض للإصابة مؤخرًا خلال تصويره حلقة برنامج “اغلب السقا”، بعد سقوطه من على “المرجيحة”، في حلقة الفنانة اللبنانية مايا دياب، ورغم سقوطه إلا أنه أصر على استكمال الحلقة وظهر عليه التأثر الشديد خلال حركته في الحلقة.
أحمد السقا، يشارك في السباق الرمضاني الحالي ببرنامج “اغلب السقا”، في أول تجربة تقديم له والتي يشاركه فيها الفنانة اللبنانية رزان مغربي.
وكان أخر أعمال أحمد السقا، مسلسل “ولد الغلابة”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضين وحقق نسة مشاهدة عالية ونجاحًا كبيرة خلال عرضه.
كما يشارك أحمد السقا، كضيف شرف في مسلسل “سكر زيادة”، مع الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة نادية الجندي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة هالة فاخر، وصبري فواز، وبيوميفؤاد، وغيرهم من النجوم.
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