الفنان اللبناني فارس كرم يعلن زواجه رسميًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان اللبناني فارس كرم، عن زواجه رسميًا وذلك بعد الأنباء التي نشرت عنه مؤخرًا حول ارتباطه من معلمة تدعى هبة عزيز.

فارس كرم، قال خلال لقائه في برنامج “سوالف رمضانية”: “أكثر شيئ تلح به والدتي عليّ كان أن أتزوج، ولأول مرة راح أتكلم فيها وأخر مرة، لإني بحب أفصل بين حياتي الشخصية والحياة الفنية”.

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وأضاف: “ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الإشاعات الكثيرة بأن فارس أتجوز ولا ما أتجوز.. أحب أقولك أنا تزوجت فعليًا نقطة ومن أول السطر، وتزوجت بعد الشائعات اللي طلعت عليا مو قبلها بس عشان تكونوا على علم”.

ورغم اشتهار فارس كرم، بلقب أشهر عازب في الوسط الفني، إلا أنه عانى كثيرًا من انتشار العديد من الشائعات حول ارتباطه.

يذكر أن العروس هي هبة بطرس عزيز، وهي فتاة تعمل مدرّسة علوم الأحياء للصف الأول ثانوي في ثانوية جزين، كما أنها تنتمي لنفس قرية جزين، مسقط راس الفنان بجنوب لبنان، حيث تولى الأب الياس أبو راشد عقد زواج العروسين كنسياً، واللافت أن العروس قد قامت بغلق حسابها الرسمي عبر موقع فيس بوك.