إيد شيران المطرب الأكثر ثراءً في بريطانيا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت جريدة Sunday times أن النجم والمطرب البريطاني إيد شيران أصبح المطرب الأكثر ثراءً في بريطانيا بثروة تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.

الصحيفة البريطانية التي ترصد ثروات المشاهير، قالت إن ثروة إيد شيران قفزت إلى 200 مليون جنيه إسترليني، بعدما حصد المطرب العالمي مؤخرا 40 مليون جنيه إسترليني.

على صعيد آخر، كشف إيد شيران أنه سيبتعد قليلا عن الغناء بعد إنتهاء جولته العالمية التي توقفت بسبب فيروس كورونا الذي ار على الصناعة الموسيقية في العالم.

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وعلى جانب أخر، كشفت جريدة ذا صن البريطانية، عن أن المغني والمطرب البريطاني الشهير إيد شيران، قد قرر دفع رواتب العاملين في مطعمه المتواجد في بريطانيا، وذلك على الرغم من إغلاقه بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

المطرب العالمي أكد أن العاملين بالمطعم سيحصلون على أجورهم لمدة شهر من الان لحين انتظار قرارات جديدة من الحكومة البريطانية في ظل التصدي لفيروس كورونا.

كما أعلنت وسائل الإعلام البريطانية يوم، الأربعاء، 25 مارس، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت يوم الثلاثاء، 24 مارس، على أول علاج في الولايات المتحدة للفيروس التاجي الذي أصاب أكثر من 50000 أمريكي، وهو من بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من العدوى، وذلك بحسب جريدة الديلي ميل البريطانية.