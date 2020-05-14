رسالة مؤثرة من بيونسيه لوالدتها تتسبب في بكائها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة العالمية بيونسيه ووالدتها، وأذهلت الأخيرة وتدعى تينا نولز لوسون الجميع بجمالها ورأى الكثيرون أن النجمة ورثت منها الكثير من ملامحها المميزة.

وكانت بيونسيه، قد نشرت مؤخراً على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة من الصور وأرفقتها برسالتها مطولة وجهتها إليها.

وكتبت بيونسيه قائلة: أمي العزيزة. أعترف بفضل كر جزء منك وكل ثانية تشاركتها معك. شكراً لأنك منحتني الحياة والوعي. لك أكن لأصل إلى ما وصلت إليه في الحياة من دون قوتك، حكمتك وصلواتك. ما أريده في الحياة هو أن يشعر أولادي بالحب الذي جعلتني أشعر به أنت. أقدرك وأشكرك كثيراً.

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وتوجهت النجمة العالمية إلى متابعيها وعلقت قائلة: إلى كل من يقرؤون هذه الرسالة شكراً لتقديركم لأمهاتكم. أرسل حبي وإيجابيتي إلى كل أولئك الذي فقدوا أمهاتهم. أحبكم بشدة.

وعلى جانب أخر، أعلنت النجمة الأمريكية بيونسيه، مؤخرا، عن التبرع بـ6 ملايين دولار لعدد من المبادرات خلال تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع صندوق الإغاثة التابع لمؤسس تويتر جاك دورسى “Startsmall”.

وتم تقديم التبرع للتحالف الوطنى للصحة العقلية، جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والمنظمات المجتمعية المحلية التى تعمل على تحسين الصحة العقلية.

وقالت بيونسيه فى بيان على موقعها على الإنترنت إن الأعباء العقلية تتسارع للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الضروريات الأساسية خلال هذه الأزمة، حيث قدمت الدعم لمجموعة من الجمعيات الخيرية التى توفر هذه الضروريات، من الطعام والمياه ومستلزمات التطهير والتنظيف والأدوية وأقنعة الوجه ومستلزمات النظافة الشخصية، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.