ابنة نيكول كيدمان تحولها إلى قطة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، عن أن ابنتها فيث، أثبتت أنها فنانة كبيرة ورسمت لها لوحة كبيرة علقتها في الصالون، وحوَّلتها في اللوحة إلى قطة محاطة باللون البرتقالي.

وعلى جانب آخر، نيكول كيدمان، في تصريحات صحفية عن أسفها، لأنها بعيدة عن أمها جانيل التي تعيش في سيدني، ولذلك لم تتمكن من تهنئتها بنفسها في عيد الأم لظروف الحجر الصحي، منوهة بأن ذلك أكثر ما يؤلمها، إلى جانب ابتعادها عن أولادها الآخرين من زوجها السابق توم كروز، وهما: إيزابيللا وكونور.

النجمة العالمية أضافت قائلة : كنت أحب أن أتناول معها كوباً من الشاي، وأجلس معها في الشرفة، ونتحدث عن الحياة، وأطلب منها النصيحة، أفتقد لمسة أمي.

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وأوضحت أنها تقضي أوقات العزل مع زوجها وممارسة أنشطة مع طفليها، مثل: الاستماع للموسيقى وعزف البيانو والرسم.

وكان موقع فني عالمي، قد كشف أن النجمة والممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، البالغة من العمر 52 عاما، تعاقدت مع أمازون على بطولة مسلسل جديد، يحمل عنوان Pretty Things، وحتى الإعلان لم تحدد تفاصيل الدور الذى ستلعبه كيدمان فى العمل.

وعلى جانب أخر، كانت شبكة HBO ، قد أعلنت عن تأجيل مسلسل النجمة العالمية، The Undoing، لأجل غير مسمى، دون الكشف عن سبب واضح وراء ذلك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “tv series finale”، ولكن طرحت الشبكة اثنين من الفيديوهات الترويجية للعمل الجديد الذى كان مقررا أن يصل إلى الشاشات 10 مايو المقبل، على أن يتضمن الموسم الأول من العمل 7 حلقات تطرح متتالية.

وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول جريس ساشز “نيكول كيدمان”، التى تعيش الحياة بمفردها كما أردتها لنفسها، وهى طبيبة ناجحة، لديها زوج مخلص وابن صغير يذهب إلى مدرسة خاصة فى مدينة نيويورك، ولكن بين ليلة وضحاها تفتح فجوة فى حياتها، مع موت عنيف، وزوج مفقود، وغيرها من الأحداث الرهيبة ومن هنا تبدأ جريس رحلتها.