شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فرصة تانية" الحلقة 20.. انفراجة فى قضية زياد وظهور دليل براءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل "فرصة تانية" تطورات مثيرة فى الأحداث، وخاصة قضية زياد، حيث يحاول سالم (محمود البزاوى) اقناع ندا (شيرى مجدى) الصديقة المقربة لريهام (أيتن عامر) بأن تشهد أن صديقتها كانت تتعالج مع طبيب نفسى وأنها حاولت الانتحار لانقاذ ابنه زياد (أحمد مجدى) من الاعدام، لتخبره باسم الطبيب الذى كانت تعالج عنده ريهام.

تزور ملك (ياسمين صبرى) لزياد فى السجن بصحبة كمال(أحمد الشامى) لاخباره بأنهم علموا بقصة علاج ريهام مع طبيب نفسى ولكنهما يجداه يائس ولا يريد تدخل ملك ويطلب منها عدم زيارته مرة أخرى وعدم خسارة أهلها بسبب أى شخص وخاصة اذا كان محكوم عليه بالاعدام، لتذهب ملك بعدها إلى الطبيب النفسى الذى كان يعالج ريهام ويوافق على الشهادة لانقاذ متهم برىء من حبل المشنقة.

يشهد الطبيب أن ريهام مريضة نفسيه وأن والدها أخبره أنها حاولت الانتحار، ولكن النيابة ترى أن هذه الشهادة ليست بحجم الأدلة الموجودة ضد زياد، وفجأة يظهر شخص فى المستشفى ويستيقظ وتخبره الممرضه أنه كان فى غيبوبة ويصمم على الخروج للاعتراف بكل شىء ليظهر فلاش باك أن هذا الشخص كان فى المنزل المقابل لمنزل زياد وشاهد الحادث وأنها انتحرت وزياد لم يقم بقتلها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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مسلسل فرصة تانية الحلقة 20



مسلسل فرصة تانية الحلقة 20



مسلسل فرصة تانية الحلقة 20



فرصة تانية الحلقة 20



فرصة تانية الحلقة 20