شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المشهد الذى تسبب فى مقتل كريم قاسم فى "لما كنا ‏صغيرين"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الصراع القائم فى مسلسل "لما كنا صغيرين" تخطيط "ياسين" ‏خالد النبوى و"دنيا" ريهام حجاج على موافقة "وائل" كريم قاسم ‏، ‏على العمل مع "سليم" محمود حميدة فى تجارة المخدرات، من أجل ‏الإيقاع ‏به وتسليمه للشرطة، ويبدأ "وائل" أول عملية استلام مخدرات ‏بالاتفاق مع ‏الشرطة، لكن "سليم" كان أذكى منهم، وكانت البضاعة ‏عبارة عن عدسات كاميرات. ‏

‏ ويفأجئ "سليم" محمود حميدة، "وائل" كريم قاسم بزيارته فى بيته ‏بعد أن حاول الإيقاع به فى صفقة مخدرات لكن سليم ورطه فى ‏صفقة "عدسات"، ويخاف "وائل" من "سليم" ويتوقع أن يتخلص منه ‏فى أى وقت .‏

تذهب "دنيا" ريهام حجاج، لتناول العشاء مع "ياسين" خالد النبوى، ‏وخلال ذلك تتلقى رسالة على هاتفها من رقم "وائل" كريم قاسم جاء ‏فيها أنه أقدم على الانتحار خوفا من انتظار الموت، ويسرعان إلى ‏شقته فيكتشفان مقتله بالفعل، فهل انتحر أم تخلص منه "سليم" ؟ ‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏‏القناة الأولى المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎