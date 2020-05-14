معجبة تضع نادين نجيم بموقف لم تتوقعه.. وجيسي عبدو: نفس ما صار معي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقعت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في موقف لم تتوقعه خلال تصويرها إحدى المشاهد من مسلسلها الجديد "20 20"، بعدما لم تتمكن إحدى المعجبات من التعرف عليها عند رؤيتها، ورغم ذلك طلبت منها توصيل رسالة إلى شخص الفنانة نادين نجيم.

ونشرت نجيم على "تويتر"، قائلة: "‏اليوم عم صور.. قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا؟.. قلتلها بالمبدأ عم نصور".

وأضافت النجمة اللبنانية: "قالت مين في بالمسلسل قلتلها قصي ونادين نجيم وسميت كذا حدا قالتلي نادين ؟؟؟ عنجد؟؟ بحبها أمانة بوسيلي إياها وسلميلي عليها كتير.. قلتلها بيوصل.. أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب.. متت".

وانهالت التعليقات على نادين، مُبدين استغرابهم من قدرة الحجاب على تغيير شكلها، فعلق أحد المتابعين: "‏‎لهدرجة وجهك تغير بالحجاب؟"، لتردت عليه نادين: "‏‎مش وجي ! حالتي حالة !!! الحالة يلي شافتني فيها أنا ما عرفت حالي بالمراية معذورة"، وقالت أخرى: "‏‎والله ناطرة المسلسل بأحر من الجمر.. الله يكتلبلي العمر وشوفه المسلسل لأنه حاسة دورك بيجنن هالمرة غير".

‏‎وعلّقت لها النجمة اللبنانية جيسي عبدو، قائلة: "مهضومة.. أنا مرّة في ست كبيرة بالعمر تلاقت فيي قالتلي بتشبهي جيسي عبدو بس هيديك دبشة وصوتا عطول عالي إنتي على أنعم"، وردت عليها نادين قائلة:"‏‎ياا طلعلي أنعم ومنك عارفة!".

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وكانت نادين نسيب نجيم، قد حرصت على توجيه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عقب خروج مسلسلها الدرامي الجديد 20 20 من دراما رمضان المقبل.

وكتبت نادين، عبر تويتر: "إن شاء الله بيطلع العمل بعد رمضان والمسلسل ينال إعجابكم، والدور يكون قد توقعاتكم ونحتفل بالنجاح كلنا سوا .. بمحبتكم رح كفي وضلني أعطي الأفضل".

وتدور أحداث مسلسل "20 20" عن عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي، ويده اليمنى نادين نجيم، ومن بين الممثلين المشاركين في المسلسل الفنان خالد السيد والفنانة ليليان نمري ومجموعة من الوجوه السورية واللبنانية.