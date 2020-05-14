سعوديون: سامحينا يا حياة الفهد.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم مغردون سعوديون الاعتذار للفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تداول مقطع فيديو من حي البطحاء في الرياض يوثق إنشاء سوق للعمالة الوافدة وسط تجاهل التحذيرات والإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر هاشتاق "سامحينا يا حياة الفهد" قائمة الوسوم الأعلى تداولاً عبر موقع تويتر، مساء الأربعاء، وجه من خلاله مغردون سعوديون الاعتذار للفنانة التي كانت قد تعرضت للهجوم بسبب مطالبتها بترحيل الوافدين من الكويت إلى بلدانهم للوقاية من فيروس كورونا في وقت سابق.

وقالت الفهد في بداية شهر نيسان الماضي في تصريحات تلفزيونية:"إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها".

وأضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: "على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون".

في المقابل أظهر مقطع الفيديو الذي تداوله سعوديون حالة اكتظاظ بين الوافدين أغلبهم من جنوب شرق آسيا في سوق تنتشر فيه الخضروات والفواكه والحيوانات، وسط حالة من الاستغراب بين المواطنين السعوديين الذين طالبوا بإغلاق السوق فورًا أو وضع إجراءات وقائية ضده للحماية من فيروس كورونا.

وقالت إحدى المغردات المدافعات عن حياة الفهد تعليقا على الفيديو:" والله العظيم انها قالت كلمة حق غيوره على بلدها مو عنصرية .. احنا الى متى نجلس بالبيت وهالعماله سايبه كل يوم.. اجل وضعنا مطووول ياجماعه خافوا الله فينا بيجينا اكتئاب .. رحلوهم على بلدانهم دامهم مستهترين".

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وأضافت فتاة أخرى:" مع الأسف قالت الحقيقة وردو عليها أصحاب المثالية بإنها عنصرية...أجل هذا منظر نشوفه واحنا ملتزمين بالحجز".

وعلقت مغردة ثالثة:" صرااااحه حياه الفهد قالت كلمه حق توتووو نحس بكلامه انسانه جداااا حكيمه مادام المتخلفين والعماله السائبه موجوه كاروناااا ماراح ينتهي".

وكتب آخر:" كان عندها ( بُعد نظر ) نسبة المواطنين المصابين المنخفضة سببها الالتزام التام بالحجر الصحي لكن مصيبتنا هي ( العامل الأجنبي ) المتخلف وربما الذي يتعمد نقل الفيروس للمواطنين،هي قال (قطوهم بالصحراء) ونحن نقول (سفرووووهم).

وفي تعليق أيضًا:" #سامحينا_يا_حياه_الفهد الحمد لله من الاول كنت مأيده لام سوزان والحين أيدها بالمليون .. صدقت بذا العماله فيهم جهل وعناد وقذاره وصخوا شوارعنا ؟ بالله ذا شمال الرياض صار البطحاء؟".

يذكر أن حياة الفهد يُعرض لها مسلسل "أم هارون" على شاشة "أم بي سي" يتناول قصة سيدة يهودية ومعاناتها مع الاضطهاد بسبب ديانتها، فأثار المسلسل جدلاً واسعًا بين الجمهور وتعرضت الفنانة لاتهامات بأن العمل الدرامي يروج لفكرة التطبيع مع إسرائيل، لكن الفهد نفت ذلك في أكثر من تصريح تلفزيوني.