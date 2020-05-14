شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية نور: وجودى فى مصر لسنوات طويلة ساعدنى على تجسيد علا فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة اللبنانية نور ضيفة على ”الخليج 365” عبر مداخلة بالفيديو مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح، رئيس قسم الفن، وذلك بعدما حققت نجاحا كبيرا في تجسيد شخصية "علا " بمسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان، وذلك سباق موسم دراما رمضان هذا العام.



النجمة نور فى مسلسل البرنس

وقالت نور، إن شخصية علا دور مختلف تماما عما قدمته من قبل، ولكنني لم أجد صعوبة في تقديمها بسبب وجودي في مصر منذ سنوات طويلة مما جعلني أحتك بالكثير من الشخصيات التي تشبه علا وغيرها، هذا بالإضافة إلى أننى أردت تغيير نوعية الشخصيات التي أقدمها واعتاد عليها الجمهور، ورأيت أن شخصية علا مناسبة جدا خصوصا أنها كتبت بشكل جيد وكان البناء الدرامي للمسلسل جيد.



النجمة نور فى مشهد من مسلسل البرنس

وعن أبرز نصائح المخرج محمد سامي لها، قالت نور :"في أولى جلسات العمل بيني وبين المخرج محمد سامي كانت نصيحته الأولى ألا أمثل الشعبي ، وأن الشعبي ليس عبارة عن لَكنه وشكل فقط ، ولكن لابد أن أرتكز على ردود أفعال الشخصية تجاه المواقف وإحساسها وأدائها إلى أن توصلنا معا لشكل الشخصية، كما أكد على ضرورة حفظى للمشاهد قبل مجيئى لموقع التصوير حتى يتسنى لي التركيز في الأداء فقط.



النجمة نور وعمرو صحصاح (1)

يذكر أن النجمة اللبنانية نور تشارك هذا العام في مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان، والذى حقق نجاح جماهيرى عريض للغاية منذ بداية عرضه، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ودنيا عبد العزيز وسلوى عثمان ورحاب الجمل ومحمد علاء وريم سامى ومحمد مهران وأحمد داش وأحمد فهيم وأحلام الجريتلى ، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.

Advertisements



النجمة نور وعمرو صحصاح (2)



النجمة نور وعمرو صحصاح



النجمة نور وعمرو صحصاح



النجمة نور