‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 20.. كريم قاسم ثانى ضحايا "شلة" ريهام ‏حجاج

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ويفأجئ "سليم" محمود حميدة، "وائل" كريم قاسم بزيارته فى بيته بعد أن حاول الإيقاع به فى صفقة مخدرات لكن سليم ورطه فى صفقة "عدسات"، ويخاف "وائل" من "سليم" ويتوقع أن يتخلص منه فى أى وقت .
على جانب آخر اعترف "رضا" محمد يحيى، بسرقة سلاح "نادر" المكلف من "ياسين" خالد النبوى بمراقبة "دنيا" ريهام حجاج، لحمايتها من "سليم" محمود حميدة، واستخدم السلاح فى إطلاق النار على "دنيا" لكن الرصاصة أصابت سليم، وبسؤاله عن السبب قال إنه انتقاما من دنيا على مقتل "نهى" نسرين أمين التى كان يحبها ويسعى للزواج منها قبل مقتلها، ولم يحرضه أحد.
وتضمنت الحلقة إخبار "وفيق" المحامى أشرف زكى، لـ"سليم" محمود حميدة بالقبض على "صافى" التى تعاونه فى تجارة المخدرات، والإمساك بها فى شرم الشيخ بعد مراقبة هاتفها، يراجع "سليم" الكاميرات فيرى "وائل" كريم قاسم يصور الرقم من مكتب السكيرتيرة "مى".
تذهب "دنيا" ريهام حجاج، لتناول العشاء مع "ياسين" خالد النبوى، وخلال ذلك تتلقى رسالة على هاتفها من رقم "وائل" كريم قاسم جاء فيها أنه أقدم على الانتحار خوفا من انتظار الموت، ويسرعان إلى شقته فيكتشفان مقتله بالفعل، فهل انتحر أم تخلص منه "سليم" ؟
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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