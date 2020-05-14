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‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 20.. كريم قاسم ثانى ضحايا "شلة" ريهام ‏حجاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة 20 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام ‏حجاج ومحمود حمدة وخالد النبوى، بذهاب "سليم" محمود حميدة ‏لزيارة مدام رانيا التى فجأته بوجود ابنة له منها قد أخفتها عنه ‏لسنوات طويلة، ويطلب منها عمل تحليلDna‏ ليتأكد أنها ابنته، بعد ‏أن شك بأن أحدًا حرضها ضده .‏

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ويفأجئ "سليم" محمود حميدة، "وائل" كريم قاسم بزيارته فى بيته بعد ‏أن حاول الإيقاع به فى صفقة مخدرات لكن سليم ورطه فى صفقة ‏‏"عدسات"، ويخاف "وائل" من "سليم" ويتوقع أن يتخلص منه فى أى ‏وقت .‏

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على جانب آخر اعترف "رضا" محمد يحيى، بسرقة سلاح "نادر" ‏المكلف من "ياسين" خالد النبوى بمراقبة "دنيا" ريهام حجاج، ‏لحمايتها من "سليم" محمود حميدة، واستخدم السلاح فى إطلاق ‏النار على "دنيا" لكن الرصاصة أصابت سليم، وبسؤاله عن السبب ‏قال إنه انتقاما من دنيا على مقتل "نهى" نسرين أمين التى كان ‏يحبها ويسعى للزواج منها قبل مقتلها، ولم يحرضه أحد.‏

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وتضمنت الحلقة إخبار "وفيق" المحامى أشرف زكى، لـ"سليم" ‏محمود حميدة بالقبض على "صافى" التى تعاونه فى تجارة ‏المخدرات، والإمساك بها فى شرم الشيخ بعد مراقبة هاتفها، يراجع ‏‏"سليم" الكاميرات فيرى "وائل" كريم قاسم يصور الرقم من مكتب ‏السكيرتيرة "مى". ‏

 

تذهب "دنيا" ريهام حجاج، لتناول العشاء مع "ياسين" خالد النبوى،  ‏وخلال ذلك تتلقى رسالة على هاتفها من رقم "وائل" كريم قاسم جاء ‏فيها أنه أقدم على الانتحار خوفا من انتظار الموت، ويسرعان إلى ‏شقته فيكتشفان مقتله بالفعل، فهل انتحر أم تخلص منه "سليم" ؟ ‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎

 

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