فن ومشاهير

مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 20.. على ربيع وخاطر يبحثان عن عمل جديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 20.. على ربيع وخاطر يبحثان عن عمل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة العشرين من مسلسل "عمر ودياب" بطولة الفنان مصطفي خاطر وعلى ربيع بالبحث عن عمل جديد حيث وجدا عملا في أح الأندية ولكنهما تسببا في مشكلة كبيرة بالنادي وتم طردهما.

 

وطلب مصطفى خاطر من على ربيع الاتصال بصديقته لترشيحهما في عمل جديد لتنتهى الحلقة بإيجاد الثنائي "عمر ودياب" عددا كبيرا من الأشخاص يقدمون على عمل جديد وذهبا لمعرفة طبيعة العمل والتقديم فيه.

 

مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

Advertisements

 

 وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف الإنجليزى، مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 20.. على ربيع وخاطر يبحثان عن عمل جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا