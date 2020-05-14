شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 20.. على ربيع وخاطر يبحثان عن عمل جديد والان مع تفاصيل الخبر
وطلب مصطفى خاطر من على ربيع الاتصال بصديقته لترشيحهما في عمل جديد لتنتهى الحلقة بإيجاد الثنائي "عمر ودياب" عددا كبيرا من الأشخاص يقدمون على عمل جديد وذهبا لمعرفة طبيعة العمل والتقديم فيه.
مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.
وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة .
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 20.. على ربيع وخاطر يبحثان عن عمل جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.