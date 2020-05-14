شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 20.. تارا عماد تعترف لكريم فهمى بحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل ونحب تانى ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يذاع على قناة CBC، وCBC دراما، تسريب داليدا "صبا الرفاعى" معلومات خاطئة لإيهاب السويفى "إيهاب فهمى" عن مراد السويفى "كريم فهمى"، وذلك بالاتفاق معه، حيث طلب منها إيهاب تسجيل الاجتماعات التى تدور فى المكتب ومن خلال تلك التسجيلات يقوم كريم بإيصال بعض المعلومات لإيهاب عن قصد حتى يوقع به.

وفى سياق آخر تخبر والدة كريم فهمى "وفاء سالم" كريم عن الرسالة التى أرسلت عليها وجاء فحواها أن والده "محسن منصور" يخونها، وتطلب منه أن يحلف بأنه ليس لديه أى معلومة بهذا الشأن يؤكد لها كريم أن هذا الأمر لم يحدث ويجب ألا تصدق أى رسالة ترسل لها وتهرب من حلفانه متحججا بتأخره عن العمل، ولكن يذهب ليعاتب والده بعدم تفكيره فى هدم هذا المنزل عندما أقدم على هذه الخطوة، ويغضب والده من كلامه ويثور عليه مما يدفع كريم للانصراف .

تأتى يسرا "تارا عماد" لمنزل كريم مع عائلتها لتناول الغداء، ويبدو أنه لقاء مدبر من والدها ووالد كريم حتى تعود المياه لمجاريها فى علاقتهما، وينصرف الجميع من على منضدة الغداء ويبقى كريم وتارا التى تنتهز تلك الفرصة وتصرح له بأنها ما زالت تحبه، يحاول كريم أن يخبرها بأن علاقتهما قد

انتهت ولكنها تأبى أن تسمع وتقول له إنها لا تريد شيئا سوى أن يعرف بأنها ما زالت تحبه، ويحكى كريم لياسمين ما دار بينه وبين تارا مما يجعلها تغضب وتغار وتنصرف عنه .