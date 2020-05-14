شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعى طبيبها: تسبب فى إنقاذ حياتى أكثر من مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة يسرا عن حزنها الشديد لوفاة طبيبها، مشيرة لأنه ساهم في إنقاذ حياتها أكثر من مرة، وقالت عبر حسابها بموقع انستجرام: "‫خالص عزائي للدكتور حسين جوهر وأخته السيدة هالة جوهر، في وفاة والدهم الدكتور شريف جوهر، لقد فقدنا جميعاً قيمة و قامة كبيرة في حياتنا.. هتوحشني أوي يا دكتوري و صديقي الغالي".



الفنانة يسرا عبر انستجرام

وأضافت:"مفيش كلام ممكن يوصف ولا يوفى وجعى وحزنى على فقدان حد في معزتك وغلاوتك عندى.. إنت مش بس دكتور وسبب في إنقاذ حياتى اكثر من مرة، أنت سند وأخ وصديق أعظم من ما ممكن أي كلام يوفى حقك وغلاوتك عندى.. حزنى ووجعى كبير أوى لفقدانك فقد كنت من أغلى الناس في حياتى .. خالص عزائى للدكتور حسين جوهر، لقد فقدنا جميعا قيمة وقامة كبيرة في حياتنا.. هتوحشنى أوى يا دكتور وصديقى الغالى".

وتخوض الفنانة يسرا مسلسل "خيانة عهد" الذى يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.