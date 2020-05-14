شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: لا أحتاج لعمليات تجميل والعمل مع يسرا متعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة جومانا مراد، إنها عشقت شخصية شيرين الشريرة، والتي تقدمها حاليًا ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، مشيرة إلى أن الجمهور صدقها بهذا الدور المركب والصعب، ولذلك أحبها رغم السواد الشديد بداخلها.

وأضافت جومانا مراد، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساء": "لقد تعاطف الجمهور مع شخصية شيرين رغم شرها، وهذا صعب للغاية، فكنت مرعوبة من ردود فعل الجمهور، لكن الله لم يخيب ظني ولم يهدر تعبي بهذا العمل الدرامي".

وتابعت: "لا أحب تقديم الشخصيات التي لا تترك أثرًا في نفوس المشاهدين، فلذلك قررت تقديم دور مختلف بهذا الشكل، فهو يظهر إمكانيات الممثل بوضوح، فهي مغامرة محسوبة تم تكليلها بالنجاح".

وعن علاقتها بالفنانة يسرا قالت: "يسرا حبيبتي وأختي وكانت السبب الأهم في قبولي للمشاركة بالمسلسل، فالعمل بجوارها متعة واستفادة كبيرة جدًا لي، فهي نجمة رائعة وتعلم جيدًا مدى عشقي لها".

وسألها وائل الإبراشي، عن سبب غيابها لمدة 7 سنوات عن الفن، فأجابت بـ:"أرى أنه من الجيد للفنان أن يغيب فترة لترتيب أوراقه، ولكن ليس لهذه الفترة الطويلة، فكان لي أسبابي في ذلك، بسبب بعض الأمور الشخصية والأسرية التي جعلتني غير متفرغة للتمثيل".

وعن البطولات المطلقة وترتيب اسمها على تتر "خيانة عهد"، قالت: "قدمت أدوارًا كثيرة كبطلة رئيسية في مصر وسوريا، لكنني لا أحب الأنانية في الفن، ووجدت أن الدور شديد التميز وسيشكل إضافة قوية لي، فقررت القبول وربحت رهاني، وأرى أن يسرا، وعادل إمام مع حفظ الألقاب خط أحمر، وأي مشاركة معهما مفيدة".

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وحاول الإبراشي خلال الحلقة معرفة تفاصيل الحلقات المقبلة، فردت جومانا بـ: "حتى الآن لم تشاهدوا شىء، فهناك مفاجآت غير متوقعة بالمرة لن تنكشف إلا مع آخر ثانية بالحلقة الأخيرة".

واختتم الإبراشي حديثه مع جومانا مراد، بسؤالها عن رأيها بعمليات التجميل فردت بـ: "لقد تعرضت لشائعات كثيرة بهذا الصدد، وأرى أنها تغير كثيرًا من طبيعة الفنان، فلذلك لا أرحب بها لأنني لا أحتاجها.. ومع ذلك أن لست ضد من يقدمن على هذه الخطوة، فلن أحجر على رغبة أحد".

جومانا مراد تقدم خلال أحداث مسلسل "خيانة عهد" دور سيدة تتمكن من الإيقاع بطالب في كلية الطب في حبها، بالإضافة لكونها سببًا رئيسيًا في إدمانه للمخدرات وتأخره دراسيًا.. مما يجعلها تدخل في صراع مع والدته.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.