ضياء عبد الخالق : كرهت شخصية أبو عبدالله

النجم ضياء عبد الخالق ظهر بشخصية جديدة عليه تماما، فهو أبوعبدالله الارهابى التكفيرى وكان صاحب دور كبير فى تغير عقيدة هشام العشماوى، الفنان القدير عبر عن سعادته بالمشاركة فى العمل وقال : كرهت نفسى بسبب الشخصية ولن أجسد شخصية الارهابى مرة اخرى فى حياتى، وأضاف عندما قرأت تفاصيل الشخصية وكيف يقنعون من حولهم بأن ما يفعلونه تأدية لكلمة الله ورسوله، قمة الكفر، وانا سعيد بمشاركتى فى عمل مهم مثل الاختيار والذى يوضح الفارق فى الاختيار بين من يبحث عن وطنه وبين من يبيعه ويختار خطأ. فى العمل وقال : كرهت نفسى بسبب الشخصية ولن أجسد شخصية الارهابى مرة اخرى فى حياتى، وأضاف عندما قرأت تفاصيل الشخصية وكيف يقنعون من حولهم بأن ما يفعلونه تأدية لكلمة الله ورسوله، قمة الكفر، وانا سعيد بمشاركتى فى عمل مهم مثل الاختيار والذى يوضح الفارق فى الاختيار بين من يبحث عن وطنه وبين من يبيعه ويختار خطأ.

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