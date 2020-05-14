فيديو .. رد فعل نجلاء بعد سقوطها في برنامج خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة الثانية وعشرين من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة نجلاء بدر إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولها يحاول حارس الفيلا، استفزازاه بعدم السماح له بالدخول.
ثم تدخل نجلاء إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة نجلاء، ثم تجلسان لتتحدثان معه، وبعد ذلك تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة نجلاء، وتدخل الخادمة لتخيفهاهي الأخرى بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.
وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان، فتفزع نجلاء وتحاول تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة إخافة نجلاء وهي تردد لهجتها الغريبة، ثم تسقط نجلاء على الأرض أثناء الهرب منها
ثم تفقد فيفي الوعي وتحاول الفنانة نجلاء
يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.
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