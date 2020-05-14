فيديو..أنغام تقدم جرعة من التفاؤل بأغنيتها "هنعيش مع بعض"

طرحت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة "هنعيش مع بعض" بطريقة الـ" فيديو كليب" كرسالة إيجابية لتخطي أزمة وباء كورونا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:هشام جمال،

توزيع:مادي، ويقول مطلعها"مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، أهلنا وناسنا هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض ".

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يذكر أن اخر إصدارات أنغام الغنائية كانت ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً"، وضم 10 أغنيات منهم" هدنة، هتقول لربنا ايه، نزوة، اساميك الكتيرة"، وقدمت بعده مجموعة مميزة وناجحة من الحفلات الغنائية، وحصل على نسبة مشاهدة عالية بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".