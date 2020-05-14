ميرنا وليد - بيروت - يخاف العديد من المشاهير من اكتساب الوزن الزائد والخمول الذي قد يسبب لهم الأمراض ويشوه أجسادهم، لذلك يحرص العدد الأكبر منهم على مزاولة الرياضة والقيام بتمرينات رياضية للبقاء في قوام ممشوق والمحافظة على اللياقة.

ويتابع محبو ​كريستيانو رونالدو​ نجم كرة القدم البرتغالي جميع أخباره كما إن لحبيبته محبين من جميع أنحاء العالم فهي تتمتع بجسد جميل ومفاتن بارزة وتنال الكثير من الاهتمام.

وقد نشرت ​جورجينا رودريغيز​ صورة التقطها على طريقة السيلفي أمام المرآة في صالة رياضية وقد ارتدت حمالة صدر رياضية سوداء مُثيرة وليغينغ رمادي، بينما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، واستعرضت منحنيات جسدها المثير وبطنها المشدودة، ويبدو أن هذه الصالة الرياضية ذاتها التي يمارس فيها نجم ريال مدريد السابق تمارينه الرياضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا مفاتن حبيبة كريستيانو رونالدو خلال ممارسة تمارينها الرياضية-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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