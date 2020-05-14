ميرنا وليد - بيروت - في خضم جائحة COVID-19 ، تعاون المرشح لجائزة الأوسكار النجم العالمي ​جوني ديب​ وعازف الغيتار البريطاني الشهير ​جيف بيك​ جيف لإعادة إصدار غلاف أغنية جون لينون Isolation على طريقة الفيديو على اليوتيوب فيما صدرت الأغنية المنفردة بالصوت الشهر الماضي كأول أغنية ثنائية غير متوقعة .

يتميز الفيديو الذي مدته خمس دقائق بوجود بيك ، 75 عاماً وديب 56 عاماً جنبًا إلى جنب مع فرقة بيك في الخلفية التي تعزف الأغنية الشهيرة على خشبة المسرح معًا ، مما يبدو أنها واحدة من الحفلات القليلة التي أحيوها في سبتمبر/أيلول الماضي الماضي ، وفقًا لرولينغ ستون.

نجم قراصنة الكاريبي اعتبر أن Isolation هي واحدة من الأغاني القليلة المسجلة لألبوم استوديو مشترك سيصر النور قريباً، والذي تم تسجيله "على مدار العامين الماضيين".

من ناحية أخرى أوكل جوني ديب المحامي الخاص بالأميرة ديانا و​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​ ​ديفيد شيربورن​ David Sherborne والمتخصص في دعاوى الخصوصية في القضية التي رفعها ضد صحيفة ذا صن بجرم قرصنة هاتفه.

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كانت هذه تفاصيل خبر جوني ديب يطلق كليب Isolation ويوكل محامي الأميرة ديانا لهذه الغاية-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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