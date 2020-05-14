بلقيس فتحي تترحم على الشيخ زايد وستصلي من أجل رفع وباء كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة ​الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان​ في ذكرى رحيله السادسة عشرة، إذ إنه توفي يوم الـ19 من رمضان من العام 1425 هجرية، وكتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :" اللهم اغفر له وارحمه واعف وتجاوز عنه اللهم لن ننساك يا ابونا مهما حيينا ربي يرحمك".

من ناحية أخرى أعلنت بلقيس في مقطع فيديو وثقته وتوجهت به إلى متابعيها أنها ستشارك في الصلاة لرفع وباء كورونا وقالت :"سأصلي وعائلتي مع العالم كله من أجل الإنسانية، وليرفع عنا الله وباء كورونا، أسال الله أن يستجيب لي ولكم".

وكانت بلقيس أعلنت أن "الكثير من مخططاتها ألغيت بسبب ​فيروس كورونا​، من تصوير كليب جديد لها كانت تعتزم على الاانتهاء منه، إلى الكثير من الحفلات والمهرجانات في مختلف البلدان العربية، وذلك خلال بث مباشر على أحد وسائل التواصل الاجتماعي مع مقدمة البرامج ​مهيرة عبد العزيز​.

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