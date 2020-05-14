هيفا وهبي تطل كـ شهرزاد بجلسة تصوير ساحرة ضمن ليالي رمضان

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ باللونين الأبيض والأخضر في إطلالة رمضانية ساحرة فنشرت ثلاث صور لها من جلسة تصوير خاصة خضعت لها، فسحرت متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها المتجددين.

هيفا عنونت الصور بـ"ليالي رمضان"، وبدت كأنها شهرزاد من كتاب ألف ليلة وليلة، فكان الأثاث الذي ظهرت فيه بالصور من الـ"أنتيك" فبدا وراءها قاطع خشبي مزخرف ، والستائر جاءت لتلائم الجو العالم لجلسة التصوير، وجلست هيفا على صندوق خشبي في إحدى الصور وعلى يمينها فانوس رمضان، بينما وضعت قدمها في أخرى على حقيبة أمتعة بدت Retro.

أما فيما خص ملابسها فد اختارت قميصاً بيضاء بكمين جاء بياقة مستديرة وفي صورة كانت مفتوحاً من ناحية الصدر وفي الصورتين الأخريين كان القميص مزررا حتى الرقبة بينما تدلى منه قطعتي قماش طويلتين في قصة عصرية.

واعتمدت هيفا سروالاً ساقاه واسعان باللون الأخضر، وصففت شعرها بشكل خصلات متموجة وأسدلته على كتفيها، وبرز خاتم كبير باللون الأخضر في يدها اليمنى ليكمل إطلالة هيفا والتي نالت آلاف علامات الإعجاب والتعليقا.

إشارة إلى أن هيفا كانت شاركت مؤخراً مع الفنانة إليسا في كليب أغنية هنغني كمان الذي نال نجاحاً منقطع النظير.



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