سميرة عبد العزيزتكشف عن بداياتها الفنية.. فيديو

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روت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، بدايتها مع عالم الفن، مشيرة إلى أن أول دور تمثيلي قدمته هو دور "رجل".

وأوضحت عبد العزيز فى حوارها ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "ten" تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه خلال مرحلة الثانوية، التي طلبت من مدرسها التمثيل في مسرحية تحت عنوان "الضحية"، متابعة: "قدمت دور الرجل فى المسرحية وحصلت على جائزة وقتها، وبعدها طالبت أبى دخول معهد الفنون المسرحية لكنه رفض".

وأوضحت أنها دخلت الجامعة ومثلت العديد من المسرحيات، وحصلت أحدها على الجائزة الاولى على مستوى الجمهورية.

وأشارت سميرة عبد العزيز، أنها تسلمت جائزة المسرحية آنذاك من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لافتة إلى أن استلامها الجائزة من عبد الناصر دفع والدها للموافقة على أنها تمتهن التمثيل.

وأوضحت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز أن مسرحية "وطنى عكا" هي أول مسرحية لها كمحترفة في مهنة التمثيل، مشيرة إلى انها تعتبر المسرح القومى بمثابة بيتها والمكان الذى ترتاح به، معلقة:" أول مرة على المسرح دعيت ربنا وقولت يارب أموت هنا".

