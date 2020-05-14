تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تقرر العودة للتمثيل بعد 18 عامًا من أجل هذا الدور

قررت فنانة مصرية شهيرة ، العودة إلى التمثيل في الأفلام والمسلسلات بعد غياب دام 18 عامًا.

ودفع نجاح مسلسل “سكر زيادة” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني، تشجيع الفنانة نادية الجندي إلى التفكير للعودة إلى التمثيل في الأفلام والمسلسلات.

وذكر موقع ” إيلاف” أن الفنانة المصرية نادية الجندي تفكر بالعودة إلى التمثيل والسينما، وذلك بعد نجاحها في مسلسل “سكّر زيادة”.

وقالت الجندي إنه “بعد غياب دام 18 عاما منذ عرض فيلم “الرغبة” عام 2002، ستعود للمشاركة في أعمال فنية أخرى، منها للسينما وأخرى للتلفزيون”.

وقدمت نادية الجندي كثيرا من الأفلام السينمائية، وكانت بدايتها بفيلم “الجميلة” عام 1958، من بطولة ماجدة الصباحي، وصلاح ذو الفقار، وأخرجه يوسف شاهين.

وتوالت بطولاتها في السينما في كثير من الأفلام الناجحة، ومنها “خمسة باب”، “وكالة البلح”، “الباطنية”، “المدبح”، “جبروت امرأة”، “الضائعة”، “ملف سامية شعراوي”، “عصر القوة”، “الجاسوسة حكمت فهمي”، “مهمة في تل أبيب”، “48 ساعة في إسرائيل”، “أمن دولة”، “بونو بونو”، “الإمبراطورة”، و”امرأة هزت عرش مصر”.