تراند اليوم : نجل مجدي كامل يتعرض لأزمة صحية ويطالب الجمهور بالدعاء – شاهد

نشر الفنان مجدي كامل صورة نجله الأصغر “احمد” ، علي حسابه الشخصي عبر تطبيق “انستجرام”، وعلق مجدي كامل علي الصورة قائلا: يارب.

وشاركت الفنانة نيرمين ماهر بالتعليق علي الصورة قائلة: ربنا يحفظه ويخليه ليكو ويشفيه يارب.

وانضم الفنان مجدي كامل مؤخرًا لمسرحية الملك لير مع النجم الكبير يحي الفخراني، حيث بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل علي شخصية “كنت”.

مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان مجدى كامل الدرامية مسلسل “حدوتة مرة” بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق والذى حقق نجاحا كبيرا.