تراند اليوم : صورة نادرة لصفية العمري في شبابها مع رشدي أباظة – إتفرج

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يحرص محبو الفنانين خاصة فناني الزمن الجميل على مشاهدة الصور التي جمعتهم معًا قبل رحيل البعض منهم.
وفي صورة نادرة نشرتها صفحة باسم الفنانة صفية العمري على Instagram، ظهرت فيها نادية لطفي وصفية العمري مع رشدي أباظة وعماد حمدي، وتعود الصورة لكواليس تصوير فيلم “أبدًا لن أعود” الذي شاركوا جميعهم في بطولته عام 1975.
يشار إلى أن صفية العمري تعود للتمثيل بفيلم “كان لك معايا”، بعد أخر أعمالها “ليالي الحلمية” الجزء السادس في 2016.
ويشارك صفية العمري الفنان محمود قابيل، وشارك في كتابة السيناريو يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوي وصوت بسام فرحات ومسلم الحسيني ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادي ثروت ومونتاج مها رشدي وموسيقى راجح داود، والفيلم من تأليف وإخراج روجينا بسالي.