تراند اليوم : صورة نادرة لصفية العمري في شبابها مع رشدي أباظة – إتفرج

يحرص محبو الفنانين خاصة فناني الزمن الجميل على مشاهدة الصور التي جمعتهم معًا قبل رحيل البعض منهم.‏

وفي صورة نادرة نشرتها صفحة باسم الفنانة صفية العمري على Instagram، ظهرت فيها نادية لطفي وصفية العمري مع رشدي ‏أباظة وعماد حمدي، وتعود الصورة لكواليس تصوير فيلم “أبدًا لن أعود” الذي شاركوا جميعهم في بطولته عام 1975.‏

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يشار إلى أن صفية العمري تعود للتمثيل بفيلم “كان لك معايا”، بعد أخر أعمالها “ليالي الحلمية” الجزء السادس في 2016‏‎.‎

ويشارك صفية العمري الفنان محمود قابيل، وشارك في كتابة السيناريو يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة ‏الشناوي وصوت بسام فرحات ومسلم الحسيني ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادي ثروت ‏ومونتاج مها رشدي وموسيقى راجح داود، والفيلم من تأليف وإخراج روجينا بسالي.‏