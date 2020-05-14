تراند اليوم : تحب تاكل إيه .. أحمد حلمي يبدع في المطبخ

نشر النجم احمد حلمي صورة له ‏من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام “.

وظهر احمد حلمي في الصوره بملابس الشيف وكتب تعليقا عليها قائلا: “تحبوا تفطروا ايه انا طابخ بنفسي فيه رز شايط و ملوخية صايصة و مكرونة معجنة ولحمة معرفش مالها تقريبا مقددة”.‏

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ونالت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيه على انستجرام وعلق بعضهم قائلا : ” صورتك مسخرة في المطبخ ، الرجاله ملهاش مطبخ ابدااا “.

يشار إلى أن أحمد حلمي، عرض له في السينمات مؤخرا فيلم “خيال مآتة.

وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.