تراند اليوم : تحب تاكل إيه .. أحمد حلمي يبدع في المطبخ

نشر النجم احمد حلمي صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام “.
وظهر احمد حلمي في الصوره بملابس الشيف وكتب تعليقا عليها قائلا: “تحبوا تفطروا ايه انا طابخ بنفسي فيه رز شايط و ملوخية صايصة و مكرونة معجنة ولحمة معرفش مالها تقريبا مقددة”.
ونالت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيه على انستجرام وعلق بعضهم قائلا : ” صورتك مسخرة في المطبخ ، الرجاله ملهاش مطبخ ابدااا “.
يشار إلى أن أحمد حلمي، عرض له في السينمات مؤخرا فيلم “خيال مآتة.
وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.