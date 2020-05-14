تراند اليوم : ريتا حرب تردّ على أميرة محمّد

بعد الحملةغير المُباشرة التي شنّتها المُمثلة البحرينيّة أميرة محمّد خلال الأيّام القليلة الماضية، والجدل الذي أحدثته حيال تراتبيّة الأسماء في المُسلسل الرمضانيّ السعوديّ “ضرب الرمل” مُسجّلة عتباً على المُخرج ماجد الربيعان، ردّت النجمة ريتا حرب من خلال برنامج “The Insider”بالعربي مع الإعلاميّ إيلي نخلة بموقف واضح وصريح قائلة إنّها فوجئت كثيراً بالفيديو الذي نشرته أميرة محمّد على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وإنّ كلّ من شاهده علم أنّها تغمز من قناة ريتا وأنها هي المقصودة.

وعبّرت ريتا عن استغرابها من هذه الحملة غير المُبرّرة، فقالت إنّ كلّ مُمثّل ينضمّ إلى أيّ عمل جديد، يكون على دراية تامّة منذ البداية بدوره ومساحته وتراتبيّة الأسماء، وهذا أمر مُتعارف عليه.

وتابعت قائلة: “إنّ مُطلق أيّ فنّان مُحترف يستطيع أن يُميّز جيّداً الشخصيّات الأساسيّة والمحوريّة في مسلسل ضرب الرمل”.

وأضافت: “عندما انضممت إلى مُسلسل “ضرب الرمل”، وقّعت منذ البداية على دور البطولة إلى جانب شخصيّة النجم السعوديّ الكبير خالد عبد الرحمن! وسعيدة بمحبّة الناس لثنائيّة “ثريا وشقير” التي شكّلت أساساً للعمل وتفاعلوا معها كثيراً من حيث التعليقات التي كانت تصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ أو من خلال الرايتينغ الذي حقّقته مشاهدنا معاً.

وختمت بالقول: “أنا لا ألوم أميرة محمّد على موقفها، من المُمكن أنّها ردّة فعل كونها حزينة لعدم إكمال مشاهدها في المُسلسل، أو لكونها صوّرت فقط المشاهد التي تُظهرها بعُمر مُتقدّم ولم تُنهي المشاهد الخاصّة بالحقبة الثانية التي كان من المُفترض تصويرها. لكن لا شكّ أنّه من الجميل أن يُصفّق الفنّان لنجاح عمل هو مشارك فيه!”

يُذكر أنّ ريتا سبق أن أدّت أدوار بطولة في أعمال لبنانيّة وعربيّة مُشتركة نذكر من بينها “حياة دراما” و”عشرة عبيد صغار” و”مُراهقون” و”أدهم بيك” و”طريق” و”آخر الليل”، وشكّل مُسلسل “ضرب الرمل” البطولة الأولى لها في عمل سعوديّ علماً أنّ الجمهور السعوديّ يعرفها منذ سنوات طويلة إعلاميّة تُطلّ عبر شاشة “أوربت”.